Alarmante el aumento de abuelitos en abandono

MONCLOVA., COAHUILA.- Alarmante es el número de abuelos en abandono, los cuales incluso son dejados en el exterior del albergue de Francisco "Homy" Vielma para que ahí les brinden la atención, el cariño y el respeto que sus familias no les brindan.

Juan Francisco dijo que diariamente recoje entre 2 y 4 abuelos en la calle, los cuales están expuestos a las altas temperaturas que imperan en la entidad.

Dijo que lo alarmante y triste de esta situación es ver cómo los mismos familiares acuden a su albergue para "entregarlos" ya que aún teniendo las posibilidades económicos, no quieren hacerse cargo de ellos, ya que muchos requieren atención especial pues se hacen pipí y popó y son situaciones con las que los hijos no pueden lidiar.

Homy Vielma dijo que ayer encontró a "Nandito" quien fue atropellado en la calle e inmediatamente lo llevó a consulta y de ahí al albergue para su atención, mientras que hoy encontró al señor Leonardo González quien se encontraba tirado en una banqueta de la colonia el pueblo

"Necesitamos que la gente tenga más empatía y amor por los adultos mayores ya que no es justo que los abandonen como animalitos en la calle cuando ellos tienen sentimientos y mucho amor que dar, a veces no tengo lo suficiente para alimentos y medicamentos pero sin duda hago todo mi esfuerzo para tenerlos conmigo y brindarles ese respeto que su familia les negó".