Alcalde implementa cruzada de hidratación

Ante la preocupante ola de calor extremo, el alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, puso en marcha una cruzada de hidratación, con el objetivo de brindar agua a las personas que por algún motivo recorren se encuentran en las calles, y sobre todo a quienes están en situación de calle.



La iniciativa, se lleva a cabo a través de los departamentos de Protección Civil y Seguridad Pública; el objetivo es ayudar a la ciudadanía a mitigar los efectos negativos del calor extremo, y prevenir casos de deshidratación, pero sobre todo, evitar que en algún momento pueda sobrevenir un golpe de calor a cualquiera de los ciudadanos.

1 / 2 Los directores Yessica Barco y Raúl Alcocer, estuvieron a cargo del operativo de hidratación, en el que se distribuyó agua a los ciudadanos que circulaban por los distintos puntos de la ciudad. 2 / 2 Elementos de Protección Civil y Seguridad pública, fueron los encargados de ofrecer el agua a los ciudadanos. ❮❯

La instrucción del alcalde, fue precisa, cuidar la integridad y salud de quien se encuentre en la calle, por lo cual encargó a los elementos de ambos departamentos, recorrer de manera estratégica los distintos puntos de la ciudad, como parques, plazas y zonas donde la afluencia de personas es alta, para ofrecerles agua de forma gratuita.

La llamada cruzada de hidratación, estuvo encabezada en lo operativo, por Yessica Barco directora de Protección Civil y por Raúl Alcocer, director de Seguridad Pública, ambos fueron los encargados de organizar a sus elementos para que hicieran la entrega de agua a los ciudadanos.

Esta acción es una muestra de solidaridad y compromiso por parte de la administración municipal, que busca brindar alivio y protección a aquellos que más lo necesitan en momentos en que las condiciones climáticas que imperan actualmente, son adversas, pero sobre todo peligrosas.