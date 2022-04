Alcanzarían policías hasta 6 años de cárcel

Los elementos de Seguridad Pública cometieron el delito de abuso violento de autoridad, abusan del cargo que tienen pueden ser acreedores a un lapso de 3 y hasta 6 años en prisión, comentó el abogado Cesar García Diosdado.

Pero con base a las investigaciones que se realicen, el delito pudiera reclasificarse a un delito de tortura, porque estos delitos se llevan a cabo por funcionarios públicos, generalmente de miembros de seguridad contra particulares.

Explicó que a través del maltrato físico, psicológico o personal pretenden obtener información a través de preguntas, si lo hacen con violencia física o moral se cataloga como tortura, pero también cuando se castiga o se reprime a una persona por algún acto.

"En este caso en particular, el denunciante menciona que le dio un golpe a un policía y si se desprende que tratando de reprimir esa conducta se realizaron estas agresiones se entabla como conducta", comentó.

Citó el caso de Nazario Peña Zamora, cuando fue agredido por elementos de Fuerza Coahuila, recordó que cuando el comandante Trejo, auxiliado de los elementos, llegó a golpearlo, se puede establecer como tortura porque lo están buscando para reprimir la conducta que tuvo Nazario, como una venganza o castigo empezaron a golpearlo.

Comentó que el hecho de que no se denuncien casos como estos, no significa que no existan, las conductas como estas son reiteradas, cotidianamente las detenciones en flagrancia fabricadas, siempre encuentran que sí llegan a la vivienda del ciudadano y entran sin orden de cateo y esto es ilegal.

"En la mayoría de los detenciones hay abuso policial, en el 90%, habrá quien diga que denuncie que exhiba nuevas, no pasa, porque la gente tiene miedo a denunciar y después os ejecuten como a la mujer del Campanario o los golpeen como a Nazario", comentó Casar García Diosdado.

Mencionó que de los casos denunciados no hay condenas ni acuerdos preparatorios, ni siquiera existen judicializaciones.

Cesar García Diosdado dijo que se presentará la denuncia ante el Ministerio Público especializado en delitos de responsabilidades cometidos por Servidores Públicos, por el abuso violento de autoridad y lesiones gravísimas extendidas porque tardan más de 60 días en sanar según los informes del hospital.

Comentó que en los próximos días se interpondrá una denuncia similar también en contra de los elementos y con pruebas suficientes, pues ahora la ciudadanía tiene un mayor acceso a equipos de seguridad como lo son las cámaras de video vigilancia.