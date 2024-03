Niega familia de Daniel lucrar tras la explosión

Familiares de Daniel niegan que busquen obtener beneficio económico de la situación que vive el jovencito tras la explosión del ahora ex restaurante Danyy´s, incluso están dispuestos a que alguien les lleve la administración de los donativos.

A través de un video, su hermano, Marcos Losoya explicó a la gente que quiso escucharlo que nunca hubieran querido que una situación así pasara, que le duele mucho ver cómo está sufriendo su hermano, pero que hay un dictamen médico que se lleva y que es la prueba de que lo que ellos han dicho es verdad.

"No le están poniendo unas ´cremitas´, como dicen algunos, hoy en la tarde va a cirugía y después vendrá el injerto en sus brazos, si en verdad fuera tan simple como han tratado de hacer creer, no tendría necesidad de injertos de piel", comentó.

Hizo un llamado a los ciudadanos de Monclova que si hay alguien que desee hacerse cargo de administrar el recurso que les han hecho llegar para apoyar la causa, él está dispuesto a que todo se haga de manera transparente.

Dijo que esto apenas empieza, "Y si usted no quiere apoyar, no se preocupe, no apoye, si cree que estamos siendo injustos, no se preocupe".

Losoya señaló que solo pedían que los dueños del negocio se hicieran cargo con los gastos de Daniel, pero él y su madre dialogaron la noche del martes y determinaron confiar en Dios, y sacar adelante la situación con lo que la gente apoye.

"Sé que Dios se va a glorificar, si habrá alguien que diga quiero llevarte lo administrativo, las donaciones, para que sea algo tan transparente, adelante, pero quiero que sepa que nuestra intención jamás es sacar dinero para nosotros", puntualizó.

Aseguró que su hermano es un jovencito de 18 años que si tendrá secuelas, que deberá incluso tratar con un siquiatra, más doctores por algún tiempo y cuidados especiales.

"Los que saben quién es Daniel conocen que es muy noble, esto no se trata de mí, ni de la pastora, de que se hace o no se hace, tampoco de anónimos, eso yo no estoy controlando, esto saldrá adelante con quienes se unan a la causa, quienes no quieran, no pasa nada", mencionó.

Dijo que Daniel está mejorando, y agradeció a toda la gente que ha sabido unirse a la causa, unos con apoyo económico, otros con oraciones, "todo esto va a pasar, Dios nos va a dar la victoria".