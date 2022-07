Alerta Gaby Medrano por Wedding Planner

Hoy en día tener un wedding planner en una boda o un event planner en cualquier fiesta, ya no es un lujo, es una necesidad, Gaby Medrano tiene más de 14 años dedicándose a esta labor y dijo que es cierto que pudiera perderse credibilidad tras la estafa o incumplimiento de contrato cometida por algunos organizadores pero aseguró que la mejor publicidad es la de boca en boca.

“Vivimos en una ciudad donde si haces las cosas bien, se sabe y si no, también se sabe, del cómo nos impacta a los verdaderos planners la noticia reciente, es relativo y no es nuevo, porque ya nos ha tocado sacar delante eventos dónde la planner ha dejado el proceso y no ha sabido conciliar tanto con los novios cómo con proveedores”, comento.

Contratar los servicios de un Wedding Planner no es una decisión fácil, básicamente es una inversión, es casi equiparable a cuando se saca un coche de la agencia, no quieres que nada le pase, una boda es igual, quieres que todo funcione correctamente.

Un planner es como un director de orquesta, es quien da indicaciones a todos, debe ser alguien que te brinde confianza, que haya estudiado y que esté certificado en la organización de eventos, debe tener la experiencia y la capacidad, ya que trabajará con uno de los días más importantes de la vida de sus clientes.

Comentó que hay que tener cuidado porque hoy en día hay muchas personas que se aprovechan de la necesidad y se inician incluso sin la experiencia profesional, creyendo que por haber organizado su propia boda o tener nociones de organización pueden lanzarse a hacerlo.

“Lo barato sale caro, se trata de buscar calidad, experiencia y profesionalismo; es delicado dejar un día tan importante en manos inexpertas por bajar el presupuesto”, comentó.

Se trata de crear alianzas, de generar tranquilidad, de saber que todo está basado en experiencia, con personas capacitadas para hacer un gran equipo.

¿Qué consejo podemos darles a los nuevos novios que inician la planeación de su boda? -Cuidado, Mucho cuidado, investiguen, chequen siempre las referencias, han empezado a surgir pseudo wedding planners o similares por todas partes, serlo va más allá de solo decirlo o aparentarlo y es fácil reconocerlo, son los que andan haciendo todo y nada a la vez.

Un verdadero wedding planner sabe de todo, desde protocolo, música, timeline, cortejo de boda, etiqueta, vinos y además sabemos de emociones y vivimos con cada pareja su proceso.