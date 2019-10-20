Alistan alumbrada 2019

A 13 días de llevarse a cabo el festival del día de muertos, donde se llevará a cabo la “Alumbrada Monclova 2019”, esto en las instalaciones del Panteón Guadalupe, existe el ánimo en la sociedad monclovense, incluso de otras regiones por participar en este evento.

El rescate de las tradiciones que ha promovido el alcalde de esta ciudad, Alfredo Paredes López, continua dando resultados, pues en la alumbrada que se llevó a cabo en el 2018, hubo una asistencia más allá de lo esperado y en este 2019, se espera una asistencia muy importante.

Esta tradición se festeja el día dos de noviembre en el panteón por la noche, ahí se rinde homenaje a los muertos que dejaron un recuerdo en este mundo.

Jonathan Romo Neira, Director de Acción Juvenil y encargado de la organizar la “Alumbrada”, explicó esta tradición se festeja el día dos de noviembre en el panteón por la noche, ahí se rinde homenaje a los muertos que dejaron un recuerdo en este mundo.

Desde temprana hora, la gente llega al camposanto para limpiar y adornar las tumbas con flores propias de esta temporada, “Esta tradición tiene dos significados: que alumbrar el retorno de los fieles difuntos y la presencia de dios, para ello, el panteón se llena de luz para mostrar el camino a los muertos.

El funcionario señaló que en esta ocasión se agrega a esta celebración, el concurso de catrinas y altares de muertos, evento que anteriormente se hacía en el Museo Coahuila y Texas, pero ante el éxito de la “Alumbrada” el año pasado, se tomó la decisión de hacer todo en conjunto en el panteón Guadalupe.