Escuela en Ampliación Guerrero sin Luz ni Clima Tras Robos: Alumnos Sufren Calor Extremo.

A más de 40 grados centígrados y sin energía eléctrica, así transcurrió la mañana de este miércoles para los alumnos de la escuela primaria José García Rodríguez, ubicada en la colonia Ampliación Guerrero. La comunidad escolar enfrenta no sólo las altas temperaturas, sino también la inseguridad, ya que recientemente se han registrado robos de equipos de aire acondicionado tipo minisplit en el plantel.

Pese a las condiciones adversas, las clases no se han suspendido. Docentes y directivos han optado por continuar con las actividades escolares, aunque reconocen que muchos estudiantes han dejado de asistir debido al intenso calor que se vive dentro de las aulas, las cuales carecen de ventilación adecuada. "No tenemos luz en el plantel y se estuvieron robando los minisplit; muchos alumnos no están asistiendo a clases ya que es demasiado el calor que se está viviendo", expresaron padres de familia.

La comunidad escolar hace un llamado urgente a las autoridades para que atiendan esta situación, ya que consideran que las condiciones actuales no son aptas para que los niños continúen con sus estudios. "Pedimos su ayuda para que presten atención a nuestro llamado", señalaron con preocupación. La falta de electricidad no sólo impide el funcionamiento de los aparatos de refrigeración, también afecta otras actividades escolares que dependen del servicio eléctrico.

Mientras tanto, docentes y alumnos se esfuerzan por mantener el ritmo académico en medio de una ola de calor que ha rebasado los 40 grados y ante el temor de que los robos continúen. Padres de familia exigen una pronta solución que garantice un entorno seguro y digno para la educación de sus hijos.