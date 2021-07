Amaga IMSS con embargar a empresarios

El Instituto Mexicano del Seguro Social amenaza con realizar embargos de cuentas y bienes a empresarios por la falta de cuotas, más del 80% de las constructoras adheridas a la Confederación Mexicana de la Industria de la Construcción tienen problemas económicos con la institución médica.

Así lo dio a conocer Raúl Flores, presidente de la CMIC, reconoció que el IMSS ha apoyado a los empresarios sobre todo en estos meses que han sufrido los estragos de la pandemia del covid.

Dijo que se han aplicado embargos, han dicho a los deudores que si no pagan van a embargar equipos, si tienen local a nombre de la empresa también, embargar la cuenta con el cliente, tienen muchos medios de poder cobrar, no lo han hecho, pero llegará el momento en que se haga.

Indicó que lo cierto es que el IMSS necesita presupuesto porque las obras programadas no se logran precisamente por la falta de recursos, por ello tienen que valerse de recursos y esta es la razón por la que tienen que cobrar.

"Estamos de acuerdo en que necesitan el dinero y tienen que cobrar pero se pudo buscar otra solución, porque de lo contrario muchas empresas van a cerrar, desaparecerán, ¿cuántas? no sé, no tengo idea pero todos andamos muy desesperados", comentó.

Dijo que el IMSS ya ni siquiera puede amenazar con congelar cuentas bancarias a empresarios porque no hay dinero en ella, señaló que hay constructoras que están en buena situación, dentro de lo que cabe, tienen convenios, se atrasan poco y ahí la llevan, pero hay otras que de plano no pueden pagar.

Explicó que al facturar el millón de pesos a una empresa, esta solo les paga un promedio de 250 mil pesos, con eso solo alcanza a pagar nóminas, nada de IMSS, Infonavit, no completan.

"Y así te vas endeudando más para poder cumplir y no solo sucede en Monclova, es en todo el país, en lugar de que las cosas caminen con mecánica justa, no, el constructor lo que hace es decir sino me van a pagar, yo tampoco, yo bajo los sueldos, los registro con menos en el seguro social, le busca para seguir manteniéndose y cumplir los requerimientos, pagar energía eléctrica, agua, los servicios", comentó.