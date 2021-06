Amenaza galeno a víctimas

Coahuila

Trabajadoras temen represalias de interponer sus denuncias.

Algunas trabajadoras de la Jurisdicción Sanitaria 04 no quieren interponer una denuncia contra el doctor Jorge "N", quien las acosó y hostigó, ante el temor de no volver a ser contratadas, mientras que las que son de base temen que el doctor tome represalias en su contra.

Son cinco las empleadas que no quieren hacer un escrito oficial del acoso recibido por parte del doctor, dieron a conocer sus compañeras, por el temor que las rescindan del contrato.

"Las demás somos de base y tememos que por fuera, el doctor tome represalias porque sí es capaz, es un maniaco sexual y ya hemos recibido amenazas", dijo una trabajadora.

La mañana de ayer se reunió un grupo de 20 trabajadoras de diversas áreas con Marisol Guel Cruz la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Subsección 86 y Ramiro Rojas, encargado de Asuntos Laborales.

"No corresponde al sindicato interponer una denuncia, esto es por parte del trabajador y si no hay un escrito de las afectadas, no va a proceder nada y que puedan acreditar los hechos, hasta el momento nosotros no tenemos escritos oficiales", indicó Ramiro Rojas.

Los representantes las invitaron a no quedarse calladas en caso de sentirse agredidas por el doctor de Promoción a la Salud, presentar un escrito para que la investigación dé inicio.