Amenaza SIMAS corte de drenaje

Vecinos morosos de la colonia Praderas del Sur, se quejaron del hostigamiento y amenazas del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento que además de quitarles la tubería de los domicilios, amenazó la próxima semana cortarles el drenaje. Hace dos semanas, cuadrillas del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) aplicó cortes en el servicio de usuarios de las calles Villa Olímpica, Villa Latina y Valle de Santiago de la colonia Praderas del Sur.

Entrevistado al respecto Francisco García afectado de la calle Valle de Santiago, denunció el hostigamiento que ha sufrido desde entonces, asegurando que diariamente cuadrillas del Simas acudían al domicilio para verificar que no estuviera conectado clandestinamente y poder así sancionarlo con la multa de mil pesos.

La mañana de este martes representantes del SIMAS acudieron al domicilio de Francisco García donde destruyeron la banqueta para llevarse consigo un tramo superior de un metro de tubería, además de amenazarlo que si no convenía con la dependencia la siguiente semana le cortarían el servicio de drenaje, orden expedida del Supervisor de Simas.

Cabe mencionar que el afectado quien adeuda seis meses al Simas, declaró que permanecerá sin pagar el recibo de agua, con la finalidad de demostrar que es un robo el que realiza la dependencia, ya que aun cuando se corta el agua, continúan cobrando el servicio, mientras que la vivienda está sola.

Medidas drásticas las que está tomando la dependencia del Sistema Intermunicipal de SIMAS al cortar de tajo el vital líquido a decenas de personas que habitan en colonia Praderas del Sur, Casas nuevas.