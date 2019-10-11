Analiza MARS quejas por grúas

Ante las quejas que se han presentado por los altos cobros de las grúas que participan en los operativos que implementa el Estado, el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís informó que se revisarán los protocolos de actuación, para realizar los ajustes y que no se afecte a la ciudadanía.

Una de las principales quejas que existen dentro de los operativos es el uso de grúas, donde se cobra el arrastre, maniobra así como pensión y el resguardo, que elevan el monto que los ciudadanos deben pagar.

Los ciudadanos se oponen a que se use la grúa, cuando los vehículos funcionan de manera correcta y ellos mismos los pueden llevar.

Al respecto, el mandatario estatal señaló que desconoce los protocolos que se implementan dentro de los operativos, por lo que se revisará para ver de qué manera se pueden ajustar y no afectar a la población.

“Vamos a checarlo, lo que pasa es que cuando se detiene un auto por falta de identificación hay reacciones de cierta índole y muchos cierran el vehículo y ahí lo quieren dejar y se usa la grúa, pero cuando hay disponibilidad no se debe hacer”.

Dejó en claro que la intensión de los operativos no es molestar a la población, sino lograr la identificación de los vehículos por lo que se tomarán cartas en el asunto.

Indicó que se tiene un importante avance, ya que se ha logrado identificar el 68 por ciento de los vehículos en el estado, que representa 544 mil vehículos, de cerca de 800 mil que se tienen registrados.

En cuanto al transporte público que ha manifestado su molestia por el retiro de unidades, dijo que se verá la situación de ellos y ver cuál es la carga fiscal que tienen con el estado, y mencionó que está dispuesto a dialogar, pero señaló que los transportistas se deberán de identificar.

“Estoy dispuesto a dialogar, pero de que se van a identificar se van a identificar, mi responsabilidad es mantener seguro a Coahuila y deben entender que se hace únicamente identificando los vehículos”, comentó.