Ancira es el responsable de la debacle de Ahmsa

Monclova; Coah.-Julián Torres Ávalos, exobrero de Altos Hornos de México (AHMSA), rechazó tajantemente que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sea el responsable de la crisis financiera que arrastra la empresa desde hace años. En su opinión, la única persona que debe responder por la situación de los trabajadores y la quiebra de la acerera es el empresario Alonso Ancira.

"No, no, pues yo no comparto esa idea . Aquí hay un responsable claro de la quiebra de AHMSA y de todos los problemas que estamos viviendo los trabajadores por la falta de pago. Esa persona se llama Alonso Ancira", expresó Torres. Consideró que algunos actores políticos intentan manipular la narrativa y "venderle la idea a la gente" de que la culpa recae en el gobierno federal anterior, pero él, como muchos otros trabajadores, no coincide con esa versión.

Torres Ávalos recordó que Ancira tuvo la empresa por menos de diez años antes de que se declarara en suspensión de pagos. "Ahí dejó de pagar mucho dinero, fregó a muchos empresarios, bancos y a nosotros los trabajadores", denunció. Agregó que el empresario "nos dio tierra de gracia" y fue dividiendo los bienes para evadir su responsabilidad con el personal afectado. "Aquí el responsable directo es Alonso, no hay otro", reiteró.

Sobre si sus declaraciones podrían afectar la relación entre la actual presidenta municipal y el gobernador del estado, el exobrero descartó esa posibilidad. Dijo que se trata de temas diferentes y que confía en que las autoridades locales están trabajando en un plan para destrabar la situación. "Confiamos en que haya una solución favorable para nosotros y vamos a seguir luchando hasta que se nos pague lo que se nos debe", finalizó.