Ante el intenso calor

MONCLOVA., COAHUILA.- Las altas temperaturas que imperan en la localidad generan que en los hospitales se incrementan los casos de deshidratación, diarrea, vómitos, palpitaciones, fiebre, incremento en la presión arterial y una gran cantidad de padecimientos que deben atenderse a tiempo para mejorar la salud de las personas.

Durante las últimas semanas las temperaturas en Monclova y la Región oscilan entre los 39 y 48 grados centígrados, debido al intenso sol que se deja sentir desde las primeras horas del día, el cual no permite que la temperatura baje o se sienta más templada durante la noche, lo que genera múltiples padecimientos en la población, sobre todo en los adultos mayores.

La poca gente que sale de los domicilios para realizar sus actividades, lo hacen portando ropa ligera, con sombrero y sombrilla para evitar que el sol les pegue a plomo, sin embargo son los trabajadores de la construcción y los deportistas los que tiene mayor riesgo debido a que realizan sus actividades bajo el sol.

El IMSS reporta diariamente durante esta ola de calor entre 4 y 6 pacientes con algún padecimiento propio de las altas temperaturas, siendo el incremento en la presión arterial, las enfermedades gastrointestinales, dolor de cabeza y desorientación los que más se asocian al denominado golpe de calor.

En el hospital Amparo Pape de Benavides el Doctor Ángel Cruz director del nosocomio dijo que se han incrementado también los pacientes con problemas de este tipo, además de que en los últimos días se han canalizado a trabajadores que presentan desmayos a causa del intenso calor.

1 / 6 A los estudiantes les modificaron sus horarios de clase por la intensa ola de calor y después se enviaron a clases en línea para evitar problemas de salud a causa de las altas temperaturas. 2 / 6 Los transformadores de la CFE han comenzado a explotar debido a la sobre carga de energía que se genera en todos los hogares. 3 / 6 Es poca la gente que anda por las calles, lo anterior por el riesgo de padecer golpe de calor. 4 / 6 La gente busca la forma de mitigar el calor con aguas y productos frescos. 5 / 6 En las clínicas y hospitales se recibe gente con golpe de calor así como con problemas gastrointestinales propios de la temporada. 6 / 6 Cualquier sombra es buena para mitigar el calor. ❮❯

Asocian fallecimientos con el intenso calor en la entidad:

En los últimos días se han registrado fallecimientos de adultos mayores que pudieran estar ligados al intenso calor que se ha dejado sentir en Monclova y la Región, sin embargo los médicos han asegurado que el calor puede ser un detonante para que se complique padecimientos que ya presentaban tales como la presión arterial elevada.

Por temperaturas como estás los adultos mayores presentan incremento en la presión, pueden deshidratarse si no toman suficiente líquido y sufrir golpe de calor, lo que puede llevarlos a morir, sin embargo hasta el momento no tenemos una información exacta sobre fallecimientos por "golpe de calor" en hospitales de Monclova, aseguró el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Faustino Aguilar Arocha.

Se presenta ausentismo escolar a causa del calor:

Padres de familia de estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la entidad han dejado de enviar a sus hijos a clases pues en el 70% de los planteles educativos de nivel básico se han presentado problemas con los climas, ya que los transformadores ni soportan la sobre carga de energía y se apagan, razón por la que el ausentismo se ha hecho presente.

Hay salones de clases a dónde solo acuden 8 niños o menos, esto porque los papás prefieren no arriesgarse y llevárselos a casa para evitar problemas de salud, aseguró el titular de Servicios Educativos Félix Alejandro Rodríguez Ramos.

En las escuelas de nivel media y superior el problema es mínimo, pues los estudiantes son más grandes, se hidratan de forma continua, pero además muchos de ellos ya están de vacaciones, mencionó en su reciente vista el Sub Secretario de Educación media superior Francisco Osorio.

Incrementa el consumo de agua y hielo, lo que provoca que en muchos establecimientos escaseen.

Debido al fuerte calor, los expendios de agua y hielo han reportado un incremento del 100 por ciento en las ventas, debido a que la gente consume más estos productos para hidratarse y evitar así el tan temido golpe de calor.

En las tiendas de auto servicio el agua y el hielo se acaban rápido, pues las familias promedio están consumiendo el doble de agua y hielo.

"Los refrigeradores y los climas están funcionando a su máxima capacidad en domicilios y negocios, pero aun así no enfrían al 100 por ciento", dijo Arnoldo Rodríguez propietario de una miscelánea del oriente de la ciudad.

A esto se une que la Comisión Federal de Electricidad no se ha dado abasto con las quejas que se generan en muchas colonias de la localidad, pues la utilización continúa de la energía provoca apagones por explosión en los transformadores.

Fue durante esta semana que por lo menos 10 colonias de Monclova y muchas otras de Frontera presentaron problemas de este tipo, por lo que los habitantes han tenido que pasar incluso más de 24 horas sin suministro de energía a causa de los apagones generados por la utilización inmoderada de los climas y aparatos de aire lavado.