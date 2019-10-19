Anuncian rotonda frente al Xochipilli

Uno de los proyectos que se realizarán para finales de este año es la ampliación del puente del Xochipilli y la construcción de una rotonda en el lugar, obra en la que se contempla una inversión de 7.5 millones de pesos.

Blas López, director de Obras Públicas comentó que el alcalde Alfredo Paredes ya lo tenía avanzado cuando fue director en pasadas administraciones, en la actualidad revisan el volumen y la ampliación para todo el tráfico que se desaloja de la Zona Centro al oriente de la ciudad.

Blas López, director de Obras Públicas.

Se planea la ampliación del puente del Xochipilli a la altura de la calle Jesús Barrera que se convierte en Adolfo López Mateos con Avenida Suzanne Lou Pape y Constitución, dicho proyecto es factible para el 2020.

Dijo que se empezará a trabajar el mes de enero, se tiene finanzas sanas, si se logrará sacar un ajuste presupuestal posiblemente a finales del año arrancarían, pero para ser más certero sería a principios de años, el tiempo de ejecución es de 5 meses.

La ampliación de un carril y medio más con acotamiento, sería una rotonda alusiva y muy pronto se decidirá el tema de la rotonda para proyectar.

Al ser una vía muy transitada ya se revisaron las vías alternas, como el puente de la Jiménez de la Progreso, crear nuevas rutas, una de esta sería un vado o puente vehicular en el puente de Las Américas para conectar calle Álamo, colonia Héroes del 47, Del Río, San Miguel, Chinameca para conectarlas con Constitución.

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“Las obras que realizamos en esta administración siempre son pensando en el ciudadano, en la movilidad de los monclovenses, somos de las personas que queremos que el desarrollo económico y la movilidad sea uno de los ejes principales”, comentó.

Con estas opciones se estaría bajando el flujo vehicular es un trabajo que se ha trabajado mucho en la administración, desarrollo de nuevos bulevares, bulevar Ampliación Lázaro Cárdenas.