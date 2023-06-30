Apadrina Alcalde a niños de primaria

El alcalde asistió a la ceremonia de graduación de la Escuela primaria, Niños Héroes de Chapultepec, correspondiente a la generación, “2017-2023, Dr. Mario Dávila Delgado”, fueron 39 alumnos graduados, 22 mujeres y 17 hombres.

El alcalde, Mario Dávila, quien fue el padrino de la generación, estuvo acompañado durante la ceremonia de graduación, por la directora del plantel, Yohana Guadalupe Velazco Santos, la profesora de sexto grado, Karina Gabriela Flores Villarreal y por el Prof. Mario Issac González Álvarez, supervisor de la zona escolar 205.

El alcalde felicitó a todos los graduados, y dijo que este es un momento especial en sus vidas, en el que han demostrado dedicación, esfuerzo y perseverancia, en el que han superado desafíos, avanzando un escalón más, en su vida educativa, “Recuerden que este es solo el comienzo de un nuevo capítulo lleno de oportunidades, sigan soñando en grande y trabajando arduamente para alcanzar sus metas”, dijo.

Antes de concluir en evento de graduación, el alcalde entregó obsequios a los graduados, y a su vez, el personal docente le hizo un reconocimiento al alcalde, Mario Dávila, por haber sido el padrino de la generación 2017-2023.