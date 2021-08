Aparece Irving; desmienten rapto

Ni rapto, ni secuestro, el pequeño Irving de 2 años de edad que se encontraba desaparecido de su hogar desde el pasado jueves por la tarde, fue rescatado por su tía paterna, quien lo encontró vagando solo a dos cuadras de su casa.

Con apoyo de Mónica Meza reportera de Periódico La Voz, se pudo hacer contacto con la tía del menor, quién pidió apoyo para devolverlo a las autoridades, al enterarse que se había activado la alerta Amber por su supuesta desaparición.

En entrevista exclusiva, mientras se trasladaban a la Fiscalía del Estado para entregar al pequeño, la señora Olivia Cos, relató que el jueves a las 8 de la noche encontró al niño vagando solo a dos cuadras de su casa y en riesgo de ser atropellado.

"Lo encontré solito, con dos monedas de peso en las manos, lo recogí y me lo llevé para mi casa, no les avisé a sus papás porque no tienen teléfono y además quería darles un susto para que pongan atención a sus hijos."

La tía que ya tiene bajo custodia a otro hermanito de Irving que le fue entregado por sus padres, consideró que no es justo que los niños sufran omisión de cuidados y pidió a las autoridades investiguen a la pareja antes de que ocurra una desgracia.

"Siempre andan solitos, sucios, son tres niños, uno de ellos ya me lo dieron, pero tienen otros dos que andan en la calle, cuando vi a Irving me dio mucho coraje por eso lo recogí y no les avisé, solo hasta ahora lo traigo a entregar que vi que activaron la alerta Amber, ya que no quiero problemas", externó la tía.

Pidió que un psicólogo intervenga, ya que los niños han dicho que sufren maltrato en su hogar.

