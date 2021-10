Aparecen familiares del ´novio´ de estatua

Luego de que lo vieran en redes sociales "enamorando" a la estatua de la mujer lectora de la plaza principal, una familia oriunda de Ciudad Obregón Sonora posiblemente vendrá al municipio de Monclova para corroborar si quien dice llamarse Jorge Espinoza Morales no es en realidad José Ausencio Quintero Pérez, quien hace más de 26 años salió de su hogar y hasta el momento no saben de su paradero.

Es debido al enorme parecido que tiene este hombre quien vive en situación de calle con José Quintero, que su familia está dialogando para venir y poder determinar si es su hermano desaparecido, quien hace años salió de su casa después de una discusión familia, perdiéndose en el mundo de las drogas y dejando atrás, familia, hijos y amigos.

Fue por medio del señor Juan Antonio Oviedo que los posibles familiares de este hombre, quien hasta hace unos días era un desconocido para muchos y que se hiciera viral debido a los cariños que hacía y a la plática que sostenía con la estatua de la mujer lectora, que estas personas lo observaron y notaron el gran parecido físico que tiene que su familiar de quien nada había sabido desde hace más de 20 años y a quien ahora tienen la esperanza de encontrar en Monclova.

"Su familia va a venir a buscarlo, ellos son muchos integrantes y la mayoría dice que sí es, que se parece mucho en sus ojos color claro, sus cejas y su rostro, claro que en 26 años la gente cambia, pero por eso están buscando la forma de venir desde Sonora para reconocerlo, de ser así estaríamos vislumbrado el reencuentro con su familia a la que abandonó hace muchos años".

Por su parte Hommy Vielma quien es ampliamente conocido por apoyar desde hace muchos años a personas en situación de calle, acudió a la plaza principal para tratar de dialogar al "novio" de la mujer lectora, a quien le ofreció comida y darse un baño para poder cortarle el cabello y que sus familiares lo reconocieran con mayor facilidad, sin embargo este se negó.

No me tomen foto, yo si soy José o Jorge, pero para que quieren que me vean? Repetía una y otra vez la persona que hoy en día se ha vuelto viral y a quien su probable familia vendrá a ver la próxima semana, pues muchos de ellos aseguran que si es y que sería un milagro el encontrarse con él de nueva cuenta.