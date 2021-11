Aplican las 2 mil dosis

Con inicio tardío, largas filas y un sinnúmero de quejas por parte de los ciudadanos, el día de ayer se realizó la vacunación de segundas dosis a personas a quienes se les aplicó la primera los días 13 y 14 de agosto, siendo aproximadamente 2 mil dosis las que fueron inoculadas a los ciudadanos que acudieron a las instalaciones de casa Meced.

La coordinadora de vacunación dijo que se logró la meta establecida para el día y hoy se aplicarán otras 2 mil dosis de biológico Pfizer en un horario de 8:00 a 13:00 horas, por lo que invitó a la comunidad que no haya recibido la segunda dosis a que acuda a su aplicación.

En cuanto a las quejas recibidas por adultos mayores en contra del personal de enfermería que realizaba la vacunación en el lugar, la coordinadora dijo que todo el equipo de apoyo proviene de la Secretaría de Salud, IMSS o ISSSTE por lo que no le corresponde a ella sancionar o sacar del proceso de vacunación a esas personas, sin embargo se comprometió a dialogar con sus superiores para que estas acciones no vuelvan a repetirse

También señaló que los Servidores de la Nación que no dieron un buen trato a los adultos mayores y personas con discapacidad, así como quienes incumplieron con las medidas preventivas como el uso del cubre bocas de manera correcta, serán enviados llamar para investigar porque razón omitieron las medidas aun cuando saben que el riesgo de contagio es frecuente.

"No vamos a permitir que se violen las medidas preventivas, vamos a investigar que pasó durante el primer día de vacunación y tomaremos cartas en el asunto, pero es importante que sepan que no todos los servidores realizan acciones de este tipo por lo que no se puede juzgar a la totalidad de ellos, pues hay quienes prestan un excelente servicio a la población".

Señaló que es muy importante que la gente que no ha recibido su segunda dosis de Pfizer acuda a las instalaciones de la casa meced el día de hoy pues con esta aplicación se cierra el esquema básico de ese biológico y se tiene meno riesgo de contagio entre la población.

Dijo que es importante no confiarse pues en países de Europa donde mucha gente se negó a vacunarse, están viviendo una fuerte cuarta ola de contagios y los índices de mortalidad subieron de manera exagerada, por lo que se debe evitar que esto suceda también en el municipio y la región, pues existe mayor riesgo de contagios si la gente no está vacunada.