Aplicarán en la región el operativo mochila

Ante el hecho lamentable de un alumno que agredió a su maestra con un arma blanca, la Secretaria de Educación a nivel regional informó que se continuará con el operativo mochila en todos los planteles educativos.

"La operación mochila es una de las acciones que permanentemente existe como disposición para que se siga realizando, es importante decir que en este caso es muy importante decirle a los padres de familia que ellos son los principales apoyos de revisión en su mochila en casa. La operación mochila no es solo traer cosas malas sino para que sus hijos traigan lo que si tiene que traer. Hay alumnos que van hasta sin lápiz, sin el libro y por temor de no decir que se le perdió no dice nada"mencionó.

Indicó que no hay situación de alarma por los objetos que se han encontrado dentro de los operativos, son más bien objetos de valor lo que se localizan y ante ello solicitan la presencia de los padres de familia y a ellos se les hace entrega.