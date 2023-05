Apoya Augusto a Armando Guadiana

FRONTERA, COAH.- El municipio de Frontera estuvo de fiesta con la llegada del secretario de Gobernación, Adan Augusto López a Coahuila, quien mostró su total apoyo al candidato de Morena a la gubernatura Armando Guadiana Tijerina.

Hasta la región centro de Coahuila, también llegó el líder nacional del Movimiento, Mario Delgado, acompañado de Senadores y Diputados de todo el país, quienes dieron espaldarazo al Ingeniero Guadiana y a las y los candidatos a Diputados Locales, entre ellos el candidato al Distrito 05, César Flores Sosa y Mónica Escalera del Distrito 06.

Ante miles de personas de toda la región, Mario Delgado aseguró que Morena va a ganar en unidad pues recordó que "a mí me dijeron que Oaxaca era imposible y el pueblo se organizó y ganamos, me decían que tampoco sería posible en Tamaulipas porque era tierra de mafiosos, y ganamos; y hoy ¿Qué sigue?... Coahuila en donde vamos a ganar por que cuando un pueblo se decide a ser libre no hay nada ni nadie que lo pueda detener".

En el evento, el abanderado de la Cuarta Transformación firmó los compromisos en materia de medio ambiente que se engloban en el programa "Cuidemos Coahuila" que consta, entre otras cosas, de la reforestación de 20 mil hectáreas, la conformación de un censo estatal de espacios verdes, la dignificación del trato a los animales domésticos y la instalación de monitores de calidad del aire en todas las regiones.

Finalmente, el candidato hizo un llamado a la juventud de todo Coahuila para hacer historia y les dijo "ustedes tienen la decisión y el poder para hacer lo que no hicieron sus padres y abuelos, por eso hoy contamos con ustedes".