Apoyan padres a Directora del CBTis

MONCLOVA., COAH.-La mañana de ayer padres de familia de estudiantes del Cbtis 36 fueron citados de nueva cuenta a junta con la intención de ratificar la remoción del Comité Escolar de Administración Participativa representado por Sergio Tamez y Ema Haro, petición que fue aceptada de manera mayoritaria, además refrendaron su apoyo a la directora del plantel Margarita Cortés López.

Los padres de familia mencionaron al salir de la reunión que esperan que los ex. Miembros del comité den la cara y se presenten a las reuniones ante los padres de los estudiantes, asegurando que ya son varias las que se han realizado y ellos simplemente no acuden.

"No es posible que después de que interponen la denuncia en contra de nuestra directora tan campantes no se aparezcan en el plantel para dar a conocer sus supuestas buenas cuentas, los padres de familia exigimos que se les audite y también se les investigue, porque si ellos no debieran nada se presentaran ante nosotros".

Mencionaron que los ex miembros del comité se hacen solos de delito, ya que como padres de familia tienen la obligación de presentarse a este tipo de reuniones y en su caso de aclarar las cosas, ya que mientras ellos tenían las cuentas a su mando, la directora solo realizaba las peticiones de los materiales y los insumos que los estudiantes requerían diariamente.

"Como padres queremos que la escuela esté en orden para nuestros hijos, refrendamos el apoyo a la directora y al nuevo comité que se nombró hace varias semanas quienes están trabajando con transparencia e incluso están como vigilantes en la auditoria externa que se realiza al interior del plantel educativo".