Aprueba cabildo la cuenta de octubre.

En sesión de Cabildo, los regidores aprobaron por unanimidad la cuenta pública correspondiente al mes de octubre, destacando un superávit de 23 millones de pesos. Los ingresos totales ascendieron a 78 millones de pesos, mientras que los egresos se redujeron a 48 millones, lo que refleja una sólida administración financiera.

El alcalde Dr. Mario Dávila Delgado resaltó la disminución de 5 millones de pesos en servicios generales y el aumento de ingresos fiscales en la misma cantidad, consolidando una estabilidad económica que permite avances en obra pública e inversiones clave.

Durante la administración, se han destinado 229 millones de pesos a obras públicas y 200 millones a equipamiento, incluyendo la modernización del parque vehicular, mantenimiento con todo ello, un saldo positivo en bancos por 90 millones de pesos disponibles.

Con metas claras, el gobierno municipal proyecta alcanzar una inversión acumulada de 700 millones de pesos en tres años, ratificando su compromiso con el desarrollo sostenible de Monclova.

Aprueban ampliación de horario para venta de bebidas alcohólicas.

En esta misma junta de cabildo se presentó la propuesta de ampliación de horario para la venta de bebidas alcohólicas, durante el mes de diciembre, solicitud que fue respaldada por la Dirección de Ingresos y la Comisión de Seguridad Pública, y expuesta por el regidor Víctor Cepeda Galicia, quien destacó que esta medida se ha implementado en años anteriores.

La propuesta plantea que los comercios autorizados, como tiendas de conveniencia, supermercados y expendios de vinos y licores, operen de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 12:00 a.m., y los domingos de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Los regidores discutieron la medida, considerando el impacto económico positivo para los comerciantes, así como la necesidad de garantizar el cumplimiento de regulaciones y evitar afectaciones a la comunidad.

La decisión final quedó en manos del Cabildo, quienes dieron su voto a favor, con el propósito de equilibrar las necesidades comerciales con el orden público; se aclaró que esta extensión de horario tendrá un costo, y solo se otorgará a quienes estén al corriente con su concesión, o de pongan al corriente lo antes posible.