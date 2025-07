Impacto laboral y económico de los aranceles de EU en México

Empresarios y trabajadores de la región Centro se encuentran a la expectativa del resultado de las negociaciones entre México y Estados Unidos, ante la amenaza de imponer aranceles a partir del 1 de agosto, lo que complicaría el panorama laboral. Mario Dante Galindo Montemayor, representante de la CTM en Frontera, mencionó que se encuentran a la expectativa de lo que sucederá a partir del primero de agosto y conocer las medidas que tomarán las empresas en caso de que el Gobierno de Estados Unidos aplique el 30 por ciento de aranceles. Señaló que el panorama no es nada halagador, ya que de aplicarse se contraería aún más el mercado. Reconoció que actualmente los niveles de producción se mantienen al mínimo, y están en espera de que se defina la política económica, sin embargo esto no es posible al existir una amenaza constante. Mencionó que a nivel local se tenía proyectada la contratación de 200 trabajadores para el mes de agosto, sin embargo de aplicarse los aranceles se podría aplicar incluso el recorte de personal. El representante sindical dijo que existe poca confianza en que Estados Unidos dé marcha atrás en la aplicación de los aranceles, ya que es la tercera vez que el presidente Trump hace esta amenaza, y ahora inclusive ya oficializó que se aplazará la revisión del Tratado de Libre Comercio hasta el 2026. Indicó que las empresas y los trabajadores han cumplido con lo que establece el Tratado de Libre Comercio, tanto a calidad como en volumen de producción, pero la presión de Estados Unidos responde a factores políticos y de seguridad. "Nosotros hemos cumplido con calidad, con volumen y con producción. Quien ha fallado es el Gobierno Federal, por incumplimientos en temas de seguridad y tráfico de drogas y fentanilo". Advirtió que la incertidumbre ya ha generado efectos negativos en el empleo. "La pérdida de empleos ahorita es incalculable, y la situación puede empeorar si no hay un acuerdo", indicó.