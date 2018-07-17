Arranca construcción de Parque Ecológico

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- El Gobierno estatal arrancó hoy la construcción del Parque Ecológico Cerro de las Noas y llevó a cabo la Firma del Convenio de Cesión de Ingresos del Teleférico de Torreón en favor del DIF Municipal y la Diócesis de Torreón.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reveló que da inicio a una obra y continuidad a la coordinación de esfuerzos entre el Gobierno estatal y el Ayuntamiento de Torreón.

“Con los resultados en las urnas, la ciudadanía nos envía un mensaje, por lo que continuaremos trabajando coordinadamente con todos en beneficio de la sociedad”, expresó.

Llevó a cabo la Firma del Convenio de Cesión de Ingresos del Teleférico de Torreón en favor del DIF Municipal y la Diócesis de Torreón.

“En Coahuila, sigue coordinar esfuerzos para mejorar los 38 municipios de la entidad. Hoy es un buen día para decirle a la sociedad que vamos a seguir invirtiendo en todas las regiones para que sigan su crecimiento económico”.

Dijo que el Cristo de las Noas representa unidad y hoy dan un salto para ser reconocidos a nivel internacional.

“Desde aquí emprenderemos nuevos retos para seguir mejorando el lugar; hasta ahorita más de 320 mil personas han subido al Teleférico y se estima que lleguemos a las 650 mil al finalizar el año.

“Sumado al Teleférico, el convenio que firmamos tiene que ver con el 20 por ciento de los ingresos para la Diócesis, —-para que dé mantenimiento y concluya las obras que hacen falta— y el 10 por ciento para el DIF Torreón. Parte se va al mantenimiento del transporte aéreo, para seguir velando por la seguridad de los paseantes”.

A 227 días de su gobierno, Riquelme Solís dejó en claro que trabajará por el crecimiento de los 38 municipios de Coahuila.

"En Coahuila, sigue coordinar esfuerzos para mejorar los 38 municipios de la entidad. Hoy es un buen día para decirle a la sociedad que vamos a seguir invirtiendo en todas las regiones para que sigan su crecimiento económico”.

Miguel Ángel Riquelme Solís

Gobernador del Estado de Coahuila.

“Seguiremos teniendo obra para esta región, como la terminación del Corredor Troncal de la Red Integrada del Transporte (Metrobús), para este año ejecutaremos 380 millones de pesos (mdp); la rehabilitación del bulevar Torreón-Matamoros, con 40 mdp; la rehabilitación parcial del Periférico Raúl López Sánchez, con 30 mdp, y se construirá en Torreón un nuevo centro Cinvestav, con 100 mdp”, detalló el Gobernador.

Con el Fondo Metropolitano ejecutarán el segundo cuerpo de la San Miguel-Esterito, con 100 millones de pesos, y la continuación de San Miguel-Esterito-La Partida, con 80 mdp; seguirán apostando en el Parque Industrial Centenario, con 120 mdp, y para la rehabilitación del Libramiento a Matamoros destinarán 23 mdp.

El Gobierno estatal arrancó hoy la construcción del Parque Ecológico Cerro de las Noas.

El secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Gerardo Berlanga Gotés, advirtió que la obra vendrá a fortalecer la oferta turística de La Laguna y a darle realce al Teleférico.

“Tendrá una inversión de 40 millones de pesos y nos llevará aproximadamente 12 meses su conclusión. La población beneficiada es de un millón de personas, es decir, la de la Zona Metropolitana”, explicó.

Esta importante acción consiste en la construcción de terrazas a base de un sistema de muro de contención conformado por gaviones, alrededor de la estación superior Noas del Teleférico y al pie del Centro Religioso y Cultural Cerro de las Noas.

Contempla para su diseño elementos de accesibilidad universal con plataformas eléctricas, pisos y señalética.

A 227 días de su gobierno, Riquelme Solís dejó en claro que trabajará por el crecimiento de los 38 municipios de Coahuila.

Las terrazas albergarán actividades para toda la familia como área de juegos, zona de descanso, 10 módulos comerciales fijos, 3 espacios para restaurantes, jardín botánico, 10 módulos comerciales móviles.

Estarán equipadas con servicios sanitarios, bodegas, bebederos, señalética, bancas, oficinas administrativas y de vigilancia, iluminación, miradores, ambientes climáticos a base de aspersión de agua y plataformas eléctricas para facilitar la accesibilidad.

Con esta acción de infraestructura turística y de recreación se consolidará el proyecto integral Centro Histórico-Cerro de las Noas, que articula el Centro Religioso, Teleférico y Paseo Morelos, lo que promoverá el desarrollo turístico y económico de la ciudad.

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, comentó que iniciar esta obra significa un símbolo de la unidad de La Perla de La Laguna y Coahuila.

“Me da gusto estar con el Gobernador, lo felicito por esta acción, por mejorar este espacio en el que se puede contemplar la Comarca Lagunera, un lugar próspero”, comentó.

Por su parte, el rector del Santuario del Cristo de las Noas, José Luis Escamilla, expresó:

“Me da gusto ver cómo va tomando impulso y lo veo con la esperanza de que se sigan promoviendo los valores sociales, de justicia y de armonía”.

Recordó al padre José Rodríguez, quien fue el iniciador de esta obra emblemática de Torreón, y de quien dijo alcanzó a ver parte de su culminación.

Hasta el Cristo de las Noas se dieron cita Luis Martín Barraza Beltrán, Obispo de la Diócesis de Torreón; Flor Rentería Medina, diputada federal, y José Refugio Sandoval, diputado federal.

Eglantina Canales Gutiérrez, secretaria de Medio Ambiente; Javier Díaz González, titular de la Administración Fiscal General; María Eugenia Villarreal Abusaíd, presidenta del Patronato del Cristo de las Noas.

Además de funcionarios estatales y municipales, representantes del sector educativo y empresarial.