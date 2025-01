Arrebata frío trabajo a boleros y lavacoches.

El frío ha sepultado el oficio de boleros y lavacoches que laboran diariamente en la Plaza Alonso de León. Ante la amenaza de una nueva onda gélida, crece la preocupación de cerca de 12 trabajadores, que dicen se encuentran en una situación crítica, ya que los ingresos no han sido suficientes para llevar el alimento a casa.

Aurelio Castillo, un bolero de 63 años con 48 años de experiencia en el oficio, expresó su frustración: "Con el frío y la lluvia, trabajamos para nadie. No hay nada. Los días que están más o menos logramos salir adelante, pero cuando el tiempo no acompaña, es como si no trabajáramos".

En condiciones normales, llega a atender entre 15 y 20 clientes al día, cobrando 30 pesos por boleada. Sin embargo, en las actuales circunstancias apenas recibe tres clientes.

La situación es igualmente difícil para los lavacoches, que se encuentran prácticamente sin trabajo. Rubén Delgado comentó que el clima adverso les afecta gravemente.

"En tiempo de calor es más fácil; uno puede lavar cinco carros. Pero ahorita todos andamos con problemas en los pies, reumas y gripa, después de habernos mojado en estos días pasados", dijo.

Aurelio, quien sufrió un accidente laboral que le costó un ojo y le dejó una discapacidad visual, se ve obligado a permanecer todo el día en su puesto debido a la falta de pensiones o ayudas económicas.

De las ocho personas que suelen trabajar junto a él, solo quedan cuatro; algunos han logrado obtener pensiones decentes y ya no dependen del trabajo diario.

La desesperación se hace evidente entre estos trabajadores que tienen familias que mantener. "Sacamos unos 100 pesos al día esperando que alguien nos lleve alguna despensa", lamentó

Fidencio Lara.

La esperanza se desvanece con cada día frío que pasa, y su grito de auxilio suena en la plaza donde antes solían tener un flujo constante de clientes.