Asaltan a jóvenes en Los Bosques

Un grupo de jóvenes que disfrutaban una fiesta en la colonia Los Bosques, fueron asaltados por dos hombres armados que los despojaron de dinero en efectivo y celulares.

En punto de las 23:30 horas se activó el Código Rojo, por el reporte de hombres armados en la calle Buganvilias de la colonia Los Bosques.

El atraco ocurrió en la casa marcada con el número 1300-A donde cerca de 20 jóvenes disfrutaban de un convivio entre amigos, cuando fueron interrumpidos por dos sujetos que entraron y los sacaron a punta de pistola hacia la calle.

Amagandolos les exigieron entregar sus carteras y celulares, si no los matarían, apuntándoles en todo momento con armas tipo escuadra.

Los afectados entre los que se encontraban mujeres, cayeron en crisis nerviosa.

Luego de despojarlos de sus pertenencias, los afectados relataron que uno de los asaltantes era delgado de aproximadamente 23 años de edad y vestía una sudadera color rojo con azul con gorro y el otro ropa negra.

El primero de ellos cargaba una hielera donde puso todos los celulares y cuando se retiró caminando hacia el monte, los afectados llamaron al número de emergencia.

“Fue todo muy rápido” manifestaron los asustados jóvenes a las autoridades que tomaron conocimiento de los hechos.

Al conocer la media filiación y vestimenta de los dos delincuentes, los policías se abocaron a la búsqueda y localización pero desafortunadamente no los encontraron.