Asaltan Danny’s

Con amenazas de muerte, dos delincuentes perpetraron un violento asalto en el restaurante Danny´s de la colonia Guadalupe, logrando apoderarse de 2 mil pesos en efectivo la noche de ayer. Fue a las 19:45 horas, cuando las radio operadoras del Sistema de Emergencias 911, movilizaron a las corporaciones policíacas, tras el reporte del violento robo en el negocio ubicado en la avenida Deportivo con calle Cali de la Guadalupe.

Ángeles Giñan Calera, encargada del restaurante de comida rápida, mencionó que el asalto lo habían perpetrado dos hombres que los amenazaron de muerte y tomaron el dinero de la caja registradora para después salir huyendo del lugar.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal se hicieron presentes en el sitio y levantaron el correspondiente reporte, para finalmente aconsejar a la víctima que pasara ante el Ministerio Público a formular su denuncia.