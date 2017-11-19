Asalto cerca de UANE moviliza a la Preventiva

Un reporte de un supuesto asalto en las calles aledañas a la Universidad Autónoma del Noreste movilizó a las autoridades policíacas quienes solicitaron la supervisión de los videos captados por las cámaras de vigilancia de la institución.

Una unidad de la policía preventiva se colocó a las afueras de la reconocida institución tras el reporte de un intento de asalto en la calle Rafael de la Fuente, sin embargo, las personas afectadas aseguraban que sus atacantes habían entrado a la universidad, por lo que se hizo una revisión.

El director del campus Monclova, Jesús Gonzáles Alanís mencionó que efectivamente se hizo una revisión en el sistema de circuito cerrado, sin embargo se descartó que el atacante de las personas fuera alguien de la institución o siquiera hubiera entrado a esconderse ahí.

“Una persona decía que fue atacada por alguien que sospechaban había entrado a la universidad, se acercó un oficial muy amable y le mostramos las cámaras, lo mostramos a los afectados pero no paso a mayores, claro, la patrulla estaba parada fuera de la escuela y se veía algo muy impresionante”.

Aclaró que los delincuentes en ningún momento entraron a la instalación, a pesar de que estaban en cambio de clases, con aglomeración en toda la institución se reconoce de inmediato quién no pertenece a la escuela.