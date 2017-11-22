Asfixian foráneos calles del Centro

Los comerciantes foráneos son un malestar que llegan a la ciudad cada año y traen consigo una serie de problemas como congestionamiento vial, conflictos entre comerciantes, robos y circulación de billetes falsos, situación que ya comenzó a presentarse desde el pasado fin de semana en el primer cuadro de la ciudad. La derrama económica que se registra en Monclova y la región Centro durante esta época del año, atrae a una gran cantidad de personas que buscan obtener un poco del circulante que hay en la localidad.

Es por eso que los comerciantes foráneos llegan y se instalan sin el permiso de autoridades y generan un conflicto por el gran número de comerciantes que ocupan las calles de la zona Centro.

Melva Farías Zambrano, dirigente de la Unión de Comerciantes Ambulantes (UCA) señaló que en la ciudad son alrededor de 40 comerciantes de las diferentes organizaciones los que tienen permiso para instalarse en la calle y se han ido adecuando a los cambios con el fin de continuar trabajando.

Anteriormente muchos comerciantes se ubicaban sobre la calle De la Fuente, pero fueron reubicados a la Miguel Blanco e Hidalgo, para agilizar la vialidad en el primer cuadro de la ciudad.

Al principio hubo renuencia al considerar que perderían clientes, pero decidieron acatar la disposición y han trabajado de esta manera en los últimos años.

Mencionó que el problema que se registra en esta época del año y que comenzó a darse el pasado fin de semana con el Buen Fin, se debe a la llegada de los comerciantes ambulantes que vienen del sur del País, llegan y se instalan sin contar con ningún permiso.

Son poco más de 10 vendedores de almohadas, bolsas, guantes, dulces, los que llegan y solo se instalan en el lugar que a ellos les parece.

Al no tener un lugar asignado, los comerciantes foráneos obstruyen banquetas y vialidades, reducen los lugares para estacionarse, ocasionando un grave problema durante esta época del año en la que existe una gran afluencia de personas en la zona Centro con las compras decembrinas.

La mañana de ayer se registró un enfrentamiento entre comerciantes ante esta situación, ya que llegó una persona que buscaba instalarse frente a una tienda de electrónica ubicada en el cruce de Miguel Blanco e Hidalgo, pero los mismos vendedores lo retiraron.

“Vino un jefe de Ecología y lo acomodó, se hizo el problema con comerciantes y locatarios y lo tuvieron que quitar porque las cosas no se hacen así, todos tenemos derecho, pero en un orden”, comentó.

De acuerdo a las autoridades municipales, están prohibidos los permisos para que más gente se instale en las calles de la zona Centro, por lo que únicamente pueden estar aquellos que ya tienen varios años, por lo que los mismos vendedores impiden que gente llegue y que se apodere de un espacio.

La dirigente de la UCA mencionó que durante el mes de diciembre se dispara el número de comerciantes foráneos, gente que dijo, solo viene a ocasionar problemas y que incrementa el número de robos, billetes falsos y conflictos entre vendedores.

Mencionó que ante esta situación tendrá una reunión con el director de Seguridad Pública Victorino Reséndiz Cortés, para hablar sobre esta situación y pedir que se tenga un mayor control de estas personas y vigilancia, tanto en el primer cuadro de la ciudad como en las pulgas"