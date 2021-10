"Asfixian" impuestos a empresarios

Impuestos y cuotas al IMSS ahogan a los empresarios, enfrentan un gobierno federal que está frenando el crecimiento, pues las empresas prefieren limitarse porque entre más crecen más carga impositiva tienen, señaló Raúl Flores González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

"La situación está así porque no ganas dinero, entre el Impuesto Sobre la Renta IVA, Infonavit, Afore, IMSS, estás trabajando, si a un obrero le pagas 100 pesos diarios, hay que poner otros 80 pesos, independientemente del Impuesto Sobre la Renta o del IVA que tiene que pagar la persona de su sueldo", expresó.

Subrayó que muchos empresarios en el país no les interesa crecer porque no ganan dinero entre tantos impuestos y cuotas porque entre más grande es mayores gastos y cuotas.

El panorama para las pequeñas y medianas, dijo, tampoco es positivo porque requieren de financiamientos y los recursos que antes podían hacer uso como son las Pymes, no se han dado por la Federación.

"Lo más desesperante es que el Gobierno Federal habla de la cuestión neoliberal, habla de la venta de las empresas que eran de gobierno, habla de muchas cosas, pero no actúa, yo no digo vaya y quíteles, no, pero investigue bien y nos vengan a ayudar porque necesitamos que el gobierno ponga atención en Monclova", destacó.

Comentó que es difícil entender las reformas en fiscalización que hacen porque ahora quieren registrar a los jóvenes de 18 años en adelante ante el SAT, Secretaría de Hacienda, cuando no cotizan.