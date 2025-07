Litigio de ex dirigentes por recuperar derechos en Asociación de Pensionados y Jubilados del IMSS

Los ex dirigentes de la Asociación de Pensionados y Jubilados del IMSS mantienen un proceso legal para intentar reactivar sus derechos dentro de la organización y ser incluidos en la venta del edificio propiedad de la asociación, que acaba de iniciar formalmente su comercialización. Así lo informó el abogado Jaime Martínez Riojas, quien señaló que ya se resolvieron las irregularidades en las medidas del inmueble ante el Registro Público, lo que permite iniciar con la venta del edificio. El litigio pendiente corresponde a los dos ex dirigentes expulsados de la asociación, Raúl Pérez y Juan Manuel de la Cruz, quienes interpusieron demandas para anular su expulsión y recuperar sus derechos. Se indicó que es un proceso que aún puede tardar, ya que si el juez falla de que deben ser reinstalados, todavía queda el recurso de apelación para la asociación, y después el amparo, por lo que podría demorar hasta dos años el proceso. El abogado advirtió que la asociación se encuentra en un escenario incierto, ya que si la venta se concreta y el proceso judicial se extiende podría llegar a desintegrarse, antes de que se dé el fallo. Señaló que uno de los objetivos de este proceso es que se les incluyan dentro del listado de beneficiarios y se les otorgue una parte de la venta, sin embargo si esto se da antes, no existe obligación de cubrirles sus pagos. Durante la asamblea del día de hoy se indicó que durante su administración se detectaron faltantes de dinero, además de lo que se ha gastado en este proceso, por lo que existe una pérdida de cerca de 80 mil pesos. El abogado negó que este proceso retrase la venta del edificio, ser proceso independiente, por lo que esto no complica la venta, la cual se ha complicado por el tema del mercado inmobiliario actual.