Aspira cubano a una mejor vida

Hace nueve meses que llegó a Monclova y ya no pudo continuar con su viaje hacia el norte para llegar a EU, ante la amenaza de que si lo ven más allá del Centro de Migración será deportado, el cubano Joan Jacinto Rodríguez Torres dice que solo ha podido sobrevivir y tiene la esperanza de poder hacer algo productivo que le genere recursos incluso para tener una mejor vida.

Su única opción es seguir en este municipio, del que dice le ha gustado la ciudad, porque su gente ha sido más amable con él que en otros lugares.

Joan de 37 años salió de su país el 20 de enero del 2023, y llegó a Monclova casi un año después, pasó meses cruzando México pues señala que su travesía la ha realizado mayormente a pie y en algunas ocasiones con personas que le han dado raid.

En su camino, muy poquitas personas le brindaron un techo para dormir, pero cientos de mexicanos le ofrecieron un plato de comida.

En Chiapas Joan obtuvo un permiso para transitar en México, por parte del Instituto Nacional de Migración, así que no tuvo problemas, pero su intención era llegar a los Estados Unidos.

En el camino, perdió sus papeles, solo le quedó una credencial expedida por el INM que es similar a la credencial de elector de los mexicanos y con esa siguió avanzando, pero al llegar a Coahuila fue advertido por personal de la misma dependencia, no podía continuar su camino, o de lo contrario sería deportado.

Dijo que le han dicho que lo llevarían a deportar por Tabasco, o bien a Chiapas de nuevo, y una tercera opción es deportarlo a Guatemala "pero no pueden hacer eso, yo soy cubano y no me pueden enviar a un país que no es el mío, en todo caso me deben mandar a Cuba".

Joan se gana la vida lavando carros en la zona centro de Monclova, y a penas saca para subsistir pues debe pagar el hotel que le cobran 200 pesos diarios, y lo que le queda lo usa para comer.

Señala que no ha podido juntar dinero para rentar una casita y buscar algún trabajo un poco mejor remunerado, o cuando menos mas seguro, pero tampoco tiene papeles para trabajar.

Así se ha pasado el tiempo en esta ciudad, y en Cuba su madre, padre, dos hijos y demás familiares saben su ubicación "platico todo el tiempo con ellos, saben que estoy en México, en Coahuila, en Monclova, les he dicho todo, pero ni como puedo mandarles dinero, pues muy a penas vivo con lo que saco trabajando".

Joan sabe distintos oficios, albañilería, electricidad y algunos otros, a eso se dedicaba en su país, y aunque abortó la idea de viajar hacia los Estados Unidos tiene la esperanza de poder encontrar un oficio que le deje mejores ingresos para mejorar su calidad de vida, aquí, en Monclova.