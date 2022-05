Atenderán déficit de mano de obra

La Secretaría del Trabajo de Coahuila realizará un análisis para determinar las causas que ocasionan a la falta de mano de obra en la región Centro, para establecer una estrategia que permita atender las necesidades de las empresas locales.

En los últimos meses, representantes de la iniciativa privada han dado a conocer que se les ha dificultado cubrir las vacantes que se han generado en las empresas, debido a que no se cuenta con la mano de obra.

Ante esta situación, el Subsecretario de Empleo y Productividad, Marco Cantú Vega, dijo que la Secretaría de Trabajo ya contempla una estrategia en la que se determinará que es lo que está sucediendo en este tema.

Mencionó que es un fenómeno que se está viendo con la recuperación de las empresas, en las que ahora se tienen problemas para cubrir las vacantes, por lo que se tiene que ver una manera para atender esta situación.

Durante la pandemia, se enfrentaron al problema de la falta de oportunidades laborales, por lo que muchas personas emigraron en busca de oportunidades en otros estados o municipios, por lo que se fue esa mano de obra.

Señaló que por instrucciones de la Secretaria del Trabajo, se realizará un ejercicio derivado del Pacto Coahuila, en el que se convocará a todos los involucrados en el sector productivo, como son las empresas, sindicatos y donde participará el Gobierno del Estado a través de la secretaría.

Señaló que el objetivo es identificar con claridad cual es la realidad de la mano de obra, si existe un déficit, si se está enfrentando.

Mencionó que todavía no se ha llegado a un punto grave, ya que aún se han logrado cubrir las vacantes que se generan en el estado, pero se prevé que ante la recuperación económica y el crecimiento de las empresas, se puede presentar un problema en donde no se cuente con la mano de obra.

"Antes nos quejábamos porque no había oportunidades de chamba, pero hoy nos quejamos porque no hay gente, entonces estamos en la búsqueda permanente de esos equilibrios que nos permitan seguir avanzando como sociedad y que no se nos vaya a descarrilar ese carro que parece que va agarrando rumbo y parece que va fortaleciéndose particularmente en la región Centro".

También se trabajará a través de los Consejos de Vinculación Universidad-Empresa, en los que se trabajará con las instituciones para formar a los profesionistas que se requieren en las empresas y de esta manera dar oportunidades a las personas en la localidad.