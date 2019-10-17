Atendió la PRONNIF queja de Sambonense

Luego de que Elías García denunciara agresiones hacía sus hijos y la pasividad de Pronnif, la Sub Procuradora Lizeth Partida Flores aseguró que se da seguimiento y se supervisa que los menores se encuentren en un ambiente sano para ellos.

Dijo además que no se va a afectar a los menores por problemas entre ambos padres, ya que esta dependencia se encarga de garantizar el bienestar de los pequeños y así lo está procurando.

Aseguró que Pronnif atendió la queja de manera inmediata a través de la oficina municipal en San Buenaventura y corroboró que los niños estaban en un ambiente sano, además de constantes visitas que confirman que no hay agresiones.

Reconoció la existencia de un video donde una menor recibe tratos bruscos, por ello de inmediato se avocaron a las investigaciones necesarias y se le está dando seguimiento para garantizar en todo momento la integridad de los pequeños, que es el trabajo que corresponde a Pronnif.

En tanto a los padres, señaló que los conflictos que tienen entre ellos se deben ventilar ante un Juez familiar pero no llevarse en medio a los niños y causarles desestabilidad.