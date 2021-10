Atenta Fiscalía al caso de Kidzone

Cuando se dio a conocer en redes sociales el caso de una posible agresión a niños de la guardería Kidzone se estableció comunicación con Pronnif no hay lesiones de consideración, pero sí lo que se percibe a simple vista, hasta el momento no existe ninguna denuncia por parte de padres de familia.

"Establecimos comunicación con la subprocuraduría que es quien debe hacerse cargo de los hechos en una primera instancia, sí de las investigaciones que se hagan se derivara a la posible comisión de un delito se dará a conocer a Fiscalía quien va a valorar en su caso sí se constituye algún delito perseguible de oficio", señaló Rodrigo Chairez Zamora, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro.

Las puertas estarán abiertas, se cuenta con departamento de Atención a Víctimas del Delito, donde el apoyo es incluso psicológico.

Hasta el momento no se formaliza ni una denuncia, en las imágenes que circulan se involucran a dos menores, no se sabe sí hay más niños que pudieron ser afectados en su integridad física y por eso las puertas estarán abiertas si no es para la formalización de una denuncia es para la atención legal, psicológica a los padres de familia", comentó.

Dijo que las imágenes que circulan no se tiene la probable constitución de un delito, pero están pendientes las investigaciones de campo de la Pornnif, en esta comunicación que se tiene ya se dio a conocer que iniciaron la investigación.

"Sí se deriva algo, la oferta de que puedan acudir independientemente o no de que se constituya un delito, por eso se tiene esta área de Atención a Víctimas de delito que no necesariamente funciona luego de la denuncia , hasta este momento no hay denuncia de ninguna de las partes", comentó.