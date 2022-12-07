Atiende alcalde, añejas peticiones

Vecinos de la colonia La Loma, agradecieron al alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, por atender el área verde, que tenía décadas que estaba prácticamente en el abandono, generando un pésimo aspecto a esta colonia, que fue una de las primeras que se crearon en Monclova, tras la llegada de Altos Hornos de México.

El alcalde, Mario Dávila Delgado, encabezó el grupo de funcionarios públicos y trabajadores que se dieron la tarea de plantar 30 árboles del tipo cenizo siempre verde, que tienen tres metros de altura, también se rehabilitará con arcilla, la pista que utilizan los vecinos para caminar, además de aplicar pintura en algunas áreas.

La vecina Norma Duarte, dijo que tenían décadas de sufrir el abandono por parte de las autoridades, y por esa razón agradeció al alcalde que haya tomado en cuenta las añejas peticiones de esta colonia, para la rehabilitación del área verde, que ahora contara con árboles, sistema de riego y la pista para que las personas de la tercera edad y jóvenes se reactiven físicamente.

También reconoció el trabajo que han hecho los funcionarios municipales, que forman parte del equipo del alcalde, porque están dando el ejemplo de cómo deben trabajar los funcionarios públicos, siempre cercanos a la gente y atendiendo las necesidades de los ciudadanos en el menor tiempo posible.