Atiende IMSS denuncias por calor en la Clínica 7 de Monclova

MONCLOVA, COAHUILA. - Luego de que personal sindicalizado protestó por el fuerte calor que se siente en interior del Hospital General de Zona y de la Clínica 7 del IMSS, Monclova, la dirección de Comunicación Social del instituto de salud, informa que ya se están tomando las acciones correctivas.

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A través de un comunicado de prensa, el IMSS informó que el área de Conservación realiza ya las acciones correctivas y de mejoramiento de la temperatura del nosocomio.

Se aseguró que el IMSS está consciente de la importancia de que derechohabientes y trabajadores se encuentren en condiciones de comodidad durante su estancia en la unidad médica, sin embargo, reconoció que las altas temperaturas que se han dejado sentir, requieren que se refuerce el sistema de aire acondicionad.

“Las altas temperaturas en la ciudad, como en amplias regiones del país, hacen que la capacidad de enfriamiento de los equipos de aire se vean rebasados y no enfríen la totalidad de las áreas”.

Asimismo, el comunicado de prensa, informó que gracias a las acciones realizadas, en el Block A y algunas áreas del HGZ/MF No. 7 “la temperatura está controlada”.

Los directivos del nosocomio ratificaron la apertura y disposición de escuchar las quejas e inconformidades del personal sindicalizado y de manera conjunta “encontrar soluciones ante la actual ola que azota a Coahuila y gran parte del país”.