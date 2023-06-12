Prepárate: Sigue fuerte en Monclova la tercera ola de calor; habrá temperaturas de 42°C

MONCLOVA, COAHUILA. – La tercera ola de calor que afecta a 22 estados de México, seguirá sintiéndose con gran intensidad en Monclova, en donde se pronostican temperaturas de hasta 42 grados centígrados, por lo que se sugiere a las personas tomen precauciones para protegerse de los efectos del fenómeno de climatológico.

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El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emitió el siguiente aviso para hoy lunes 12 de junio: Prevalecerá la tercera onda de calor con temperaturas superiores a 40 °C en 22 estados del país, entre los que se encuentra Coahuila.

De acuerdo al portal de noticias del clima Weather Channel, para hoy lunes 12 de junio, se espera una temperatura máxima de 41 grados que se sentirá a partir de las 16:00 horas y una mínima de 26 que se disfrutará durante las primeras horas de mañana.

Para mañana martes 13 de junio, se espera una temperatura máxima de 42 grados que se sentirá a partir de las 16:00 horas y una mínima de 28 que se disfrutará durante las primeras horas del miércoles.

Para el miércoles 14, el jueves 15 y el viernes 16 de junio, al portal de noticias del clima Weather Channel pronostica máximas de 42, 41 y 41 grados centígrados respectivamente y mínimas de 26 grados durante los tres días.

¿Cómo te afecta el calor?

Las altas temperaturas perjudican la salud, muy en especial la de los adultos mayores quienes pueden resentir más los siguientes efectos: agotamiento, ataques cardíacos y confusión y puede empeorar afecciones existentes como enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Recomendaciones

Evita salir durante la hora más calurosa del día

Evita la actividad física extenuante

Mantén tu cuerpo hidratado, bebiendo al menos 2 litros agua natural al día

Mantén tu cuerpo fresco con duchas o baños fríos

Usa ropa liviana y holgada de materiales naturales; prefiere las prendas de colores claros para evitar atraer el sol

Usa sombrero de ala ancha, gorra o gafas de sol cada vez que salgas de casa

Usa ropa de cama y sábanas livianas, sin almohadones, para evitar la acumulación de calor

Prefiere el consumo de frutas y verduras