Atiende psicólogo a compañeros de Samantha

Compañeros de Samantha Guerrero se encuentran recibiendo atención psicológica y pláticas luego que decidiera quitarse la vida, la Universidad Autónoma de Coahuila ha ofrecido asistencia con el fin de detectar problemas mentales y traumas luego del lamentable hecho.

El director Gabriel Aguilera Mancilla indicó que la joven cursaba el sexto semestre de la licenciatura en Contaduría de la Universidad Autónoma de Coahuila.

A todos sus compañeros y docentes los tomó por sorpresa ya que manifestaron que en ningún momento vieron un comportamiento diferente en Samanta, de 21 años de edad, quien decidió salir por la puerta falsa el pasado viernes 26 de agosto.

"Ella se mostraba normal con todos pero sabemos que tenía problemas personales en los que no me gustaría ahondar, estamos atentos a sus compañeros de grupo y al resto de la facultad, en caso de detectar alguna situación nos encargaremos de canalizarlo y que esto no se vuelva a repetir".

Señaló que como director se ha acercado a los psicólogos y especialistas con el fin de poder ayudar más a los estudiantes, quienes regresaron del aislamiento con problemas mentales como depresión, ansiedad, entre otros problemas.

"Hemos pedido el apoyo de la Escuela de Psicología para tratar a los alumnos, así como charlas mediante la plataforma de Teams para tener asistencia psicológica que ofrece la máxima casa de estudios".