Atiende Salud a doce pacientes de influenza

MONCLOVA; COAH.-Doce casos de influenza han sido reportados en la región centro del estado de Coahuila, siendo los menores de edad y los adultos mayores los más afectados por esta enfermedad. La Secretaría de Salud ha emitido un llamado urgente a la comunidad para que se tomen medidas preventivas de salud, instando especialmente al uso de cubrebocas como una medida esencial para reducir la propagación del virus.

Este virus ha generado preocupación en la población, debido a que se reportan casos de personas con temperatura y tos, por lo que se espera que las autoridades refuercen las acciones para contener la propagación del virus y proteger a los grupos más vulnerables.

Faustino Aguilar Arocha titular de Jurisdicción Sanitaria Cuarta informó sobre la importancia de la vacunación contra la influenza y la adopción de prácticas higiénicas.

"Estamos exhortando a la población que se cuide, se abrigue, si no tiene necesidad de salir que no lo haga, de lo contrario que salga bien abrigado, tome suficiente líquidos, se alimente bien, suficiente vitamina c y se vacune. El uso de cubrebocas nunca se ha quitado, pero es opcional en todos lados, el cubre boca, siempre hay que traerlo en la bolsa" indicó.