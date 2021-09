Atienden a 600 por la epilepsia

Alrededor de 600 pacientes con epilepsia en la región centro sufren discriminación debido a la falta de información, de ellos, 20 han complementado su tratamiento con el uso del cannabis, el cual no es la cura para la enfermedad y tiene efectos diferentes en cada uno.

El neuropediatra del IMSS José Carlos Liceo Blanco comentó que Monclova es uno de los municipios que tiene una alta proporción de pacientes con epilepsia, entre 500 y 600 pacientes desde bebés a pacientes de 18 años de edad, además de los demás que no tienen un seguimiento u oportunidades de poderse tratar.

"Desgraciadamente continúa siendo una de las causas de discriminación y que tiene muchos mitos en la sociedad, como que no pueden trabajar o estudiar, que si es contagioso y que es una enfermedad mental cuando en realidad es una enfermedad neurológica, todo esto se debe a la falta de información"

Señaló, el medicamento llega a ser muy caro y limita mucho a los pacientes siendo una enfermedad crónica, por no estar controlado su salud se va deteriorando, desde 100 pesos hasta medicamentos que tiene un costo mayor a los 2 mil pesos.

E incluso hay alrededor de 20 pacientes que utilizan el cannabis, con un costo de 4 mil pesos y una dosis que dura para un mes, sin embargo, esto lo usan adicional al tratamiento que les da el Seguro Social y no como único remedio.

Liceo Blanco externó que hay dos tipos de epilepsia indicada a nivel internacional –dravet y lennox estocasi- y solo el neurólogo decide si el paciente es indicado para el cannabis. Hay otras epilepsias refractarias, las que tienen más de dos medicamentos donde no se logra el control de las crisis.

"El seguro no lo acepta directamente y nosotros tratamos de no utilizarlo, aunque si hay muchos candidatos, pero hay que señalar que el cannabis sigue en experimentación y no es la cura a la enfermedad. A muchos pacientes les va muy bien, pero como todo medicamento, algunos no lo van a tolerar o puede causar efectos colaterales".