Aumenta el uso de tarjeta de credito en la región por crisis de AHMSA

La crisis económica ha hecho que las personas utilicen más su tarjeta de crédito, por lo que en un futuro próximo tendrán problemas para pagar sus compras, la Iniciativa Privada invitó al uso consciente de la tarjeta para no hundir la economía.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales (UOE), Marco Antonio Ramón García mencionó que la crisis por Altos Hornos de México no solo está afectando a los trabajadores sindicalizados y de confianza, sino también a otros sectores de la región centro ya que se dejó de percibir un 50 por ciento de la economía.

“Se van a venir problemas muy fuertes porque ahorita van a muchas tiendas como los restaurantes y la mayoría paga con tarjeta de crédito, eso representará un problema muy fuerte en un futuro casi inmediato porque el banco no va a perdonar”

Indicó que todos se están endeudando ya que el circulante que traía AHMSA o los que le prestaban algún servicio ya no están activos, no les están pagando y no hay sueldos a los trabajadores de todos los rubros.

Señaló que no hay que tomar a la ligera la situación que se está presentando en la región centro, no “tirarse a llorar” y enfrentar la situación con trabajo o emprendimiento, pues está comprobado que no es bueno ni inteligente depender de una empresa para salir adelante.