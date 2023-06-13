Aumenta un 20% consumo de agua

El Sistema Intermunicipal de Agua y Sanemiento garantiza el abasto de agua ante las altas temperaturas que se registran en la región, que incrementaron hasta en un 20 por ciento el consumo de agua durante este fin de semana.

Con el aumento de temperatura registrado en los últimos días se incremento el consumo de agua potable en los hogares, sin embargo los niveles que se mantienen de mantos acuíferos permiten garantizar el suministro.

Eduardo Campos Villarreal informó que durante este fin de semana se tuvo un incremento de un 20 por ciento en el consumo de agua, al pasar de los mil 300 a los mil 600 litros por segundo, sin embargo aún se tiene un margen de 250 litros por segundo para abastecer a la población.

“Este fin de semana si notamos un repunto en la necesidad de poder llevar más agua a las líneas o incrementar el caudal, tuvimos un pico de mil 550 litros por segundo, lo bueno es que tenemos equipos disponibles que pudimos poner en marcha para hacer frente a los altos consumos”.

Señaló que la demanda del consumo se registra en todos los sectores por igual y se trabaja para cumplir con el abasto de agua en todas las colonias y cumplir con los horarios que se tienen establecidos.

Mencionó que hasta el momento no se han tenido problemas por desabasto, únicamente se presentó un tema de baja presión en la colonia Borja, sin embargo se compensó el horario de abasto.

Comentó que ya inició la temporada de calor, que de aquí en adelante se registrará el alto consumo, sin embargo mencionó que la recuperación de los mantos acuíferos permitirá el abasto a la población durante este año, haciéndole frente a la temporada de verano y a la canícula.