Aumentan contagios

Coahuila

Llaman a la población a no dejar a un lado las medidas preventivas

Después de que en los últimos días se han visto ligeros incrementos en los casos de covid-19 en la entidad, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria realizó un llamado a la comunidad para que no se confíen y no bajen la guardia, toda vez que el objetivo es que no se vuelan a generar situaciones de riesgo sanitario en esta entidad que fue llamada el epicentro de la pandemia.

Faustino Aguilar Arocha comentó que, si la gente no apoya acatando las acciones sanitarias, se corre el riesgo de tener un nuevo repunte, lo cual generaría una situación de emergencia que se quiere evitar, toda vez que poco a poco se está volviendo a la normalidad y es importante mantener a raya los casos de covid-19.

Dijo que actualmente existe un total de 8 casos activos de covid de los que tres de ellos se encuentran hospitalizados, sin ser casos graves, de ahí que radica la importancia de no relajar las medidas preventivas para evitar un nuevo incremento en los casos.

En cuanto a las defunciones el médico mencionó que son cifras que para nada se comparan con los números alarmantes que se vivieron durante l mayor parte del 2020, aun así, recalcó que el llevar las medidas preventivas es de vital importancia, aun cuando una buena parte de la población ya recibieron su vacuna contra el covid-19.

"La vacuna es preventiva, ayuda a que la gente que puede contraer el virus no tenga síntomas graves que pongan en riesgo su vida, pero sí pueden contraer el virus y enfermar, por lo que la realización de reuniones con poca afluencia de personas, el uso correcto del cubre bocas y la sana distancia siguen siendo fatores que influyen en la disminución de los casos en la región"