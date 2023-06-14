Aumentan llamadas por falta de agua

Hasta un 70% de los reportes que recibe el búnker de Presidencia Municipal en llamadas ciudadanas, son por la poca agua potable que reciben en su servicio, pues aseguran que el SIMAS les incumple con horarios y con la presión adecuada.

Consuelo del Rosario Pérez Sánchez, coordinadora del búnker destacó que hay 160 grupos de WhatsApp en el mismo número de colonias de la localidad, y es ahí donde mayormente la gente se queja que no le llega suficiente agua.

Y es que la desesperación aumenta ante el extremo calor que se vive en la ciudad, y por lo tanto, la demanda de agua potable es mucha, “Los usuarios se están quejando del SIMAS, hemos pasado el reporte al sistema”.

Destacó la entrevistada que SIMAS reportó a su vez la falla de alguno de los pozos, una falla con la que se afecta a colonias de Monclova y Frontera.

En el caso de Monclova, hay colonias como el Fraccionamiento Carranza, las colonias Asturias, Obreras, Fraccionamiento Cedros y hasta la colonia Guadalupe desde donde se han recibido reportes del insuficiente abasto de agua potable.

Asimismo, también hay colonias donde la gente no tiene el servicio de agua potable hacia sus domicilios y se les atiende por medio de pipas de agua, por lo que se busca también llevarles el vital líquido lo antes posible.

Antes de finalizar, la entrevistada dijo que los ciudadanos pueden hacer los reportes en cuanto a servicios o cualquier situación donde deba intervenir la Presidencia Municipal, lo hagan al número 8661125675.