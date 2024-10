Aumentaron jueces los casos absueltos

El Censo Nacional de Procuración de Justicia, presentado por el Inegi, reveló que durante 2023 los jueces de control o garantías en Coahuila dictaron el doble de autos de no vinculación a proceso que en 2022 en contra de presuntos responsables de delitos, ante posibles malas formulaciones del ministerio público.

Los datos publicados por el Censo indican que durante 2023 en Coahuila fueron llevadas ante un juez un total de nueve mil 409 personas que fueron imputadas por algún delito establecido en el Código Penal del Estado.

Este es el cúmulo de personas contra quienes la Fiscalía inicia una investigación y concluye que el asunto debe ser llevado ante un juez con miras a que dicte el inicio de un proceso penal.

Según la información proporcionada, durante ese año el ministerio público logró, con la presentación de su teoría del caso, que fueron vinculadas a proceso ocho mil 789 personas; es decir, este es el total de los casos en los que un juez dictaminó que los elementos presentados por los investigadores del delito eran suficientes para continuar investigando y llegar a una determinación ante la vía judicial.

En contraste, el Censo indica que durante 2023 los jueces de control o garantías también dictaron el auto de no vinculación a proceso a 525 personas que sí fueron imputadas.

Estos autos de no vinculación a proceso, donde la persona debe quedar en libertad inmediata y donde se absuelve la continuidad de la investigación delictiva, se dictan por diversos motivos.

En algunos casos, estas absoluciones pueden depender del criterio del juez, pero también los autos de no vinculación a proceso pueden obedecer a que el caso no fue clasificado como un delito, a que los ministerios públicos no presentaron la información adecuada para que el juez les aprobara seguir investigando o porque los abogados de los imputados lograron comprobar su teoría sobre la inocencia.

Aunque el cúmulo de autos de no vinculación a proceso yace en el seis por ciento de las investigaciones llevadas ante un juez, estas absoluciones representan poco más del doble de las dictadas durante 2022, cuando apenas 250 personas recibieron el auto de no vinculación frente a los señalamientos de los ministerios de la Fiscalía General del Estado.

Este indicador se registró aun cuando durante ese año se presentó ante el juez un total de 10 mil 490 personas; es decir, casi dos mil personas más que en 2023.

Coahuila es la octava entidad a nivel nacional donde más se dicta el auto de no vinculación a proceso en todo el país.