Avenida de la muerte

La avenida Las Torres se ha convertido en una trampa mortal para conductores y peatones, esto debido al exceso de velocidad, la falta de semáforos, boyas y señalamientos, seguido se presentan accidentes y muchos de ellos han sido mortales.

El pasado miércoles se presentaron dos accidentes, el primero fue a la altura de la colonia 21 de Marzo, Luis Alberto de León Rodríguez y su esposa circulaban en una motocicleta y fueron embestidos por una camioneta que circulaba a exceso de velocidad.

"Demasiado peligrosa, chocan, se voltean, he visto montonales de accidentes, se matan a cada rato, no hacen alto, hace falta un semáforo, porque ni volviendo a nacer la gente tendrá cultura”

Juan Antonio Dávila

Propietario del taller mecánico “Brother”

Más tarde a la altura de la entrada a la colonia El Campanario se presentó el segundo accidente, un matrimonio viajaba en un vehículo cuando una camioneta que circulaba a exceso de velocidad los embistió, Rosalinda Castro Campos, una mujer de 65 años, perdió la vida, su esposo y el conductor de la camioneta resultaron lesionados.

“Demasiado peligrosa, chocan, se voltean, he visto montonales de accidentes, se matan a cada rato, no hacen alto, hace falta un semáforo, porque ni volviendo a nacer la gente tendrá cultura”, comentó Juan Antonio Dávila, propietario del taller mecánico “Brother” ubicado justo en frente de donde se presentó el último accidente. “Se necesita un semáforo, ¿porqué no se hacen nada?, ¿cuántos accidentes más tendrán que pasar?, ahorita está iluminado porque antes estaba peor, la gente baja a exceso de velocidad ese es el problema”, comentó José Segura. Esta es una vialidad muy transitada en la ciudad, misma que requiere estrategias para reducir el número de accidentes automovilísticos, los peatones también arriesgan su vida cuando cruzan pero pareciera que están en un sector bastante olvidado.

Peatones arriesgan su vida constantemente.