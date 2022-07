Avergüenza fraude a su "aún" esposo

FRONTERA., COAH.- Humberto Peña Solís, esposo de Otilio Sepúlveda Guzmán o "Junior", Sepulveda quien el pasado fin de semana fue reportado como desaparecido, para después ser señalado por algunos de sus clientes por defraudación, alzó la voz y por medio de redes sociales explicó que aunque nada tenía que ver con el negocio de "Weadding Planner" de su pareja, buscó la forma de apoyar a quien se vio defraudado, asegurando que él nunca jugaría con los sentimientos y el esfuerzo de otras personas como lo hace su pareja.

Visiblemente afectado el esposo de Otilio dijo que el pasado sábado su esposo lo dejó en su trabajo y horas más tarde "desapareció" ya que de manera repentina ni él ni su familia pudieron localizarlo y al pasar las horas decidieron levantar una ficha de búsqueda, debido a que no sabían si Sepúlveda Guzmán había sido privado de su libertad o había desaparecido de manera voluntaria.

Peña Solís dijo sentirse apenado con las parejas que su esposo defraudó, asegurando que uno de sus clientes lo buscó hasta su domicilio para explicarle que aunque se casaba en unas horas, Otilio a quien había contratado para organizar su evento, no realizó el pago a los proveedores entre los que se encontraban el grupo musical, banquete y la decoración.

"El cliente de mi esposo llegó muy angustiado, yo le informé que tampoco sabíamos dónde se encontraba ni tenía conocimiento de cómo llevaba sus eventos, aun así buscamos mi familia y yo la forma de apoyarlo, ya que los novios no tenían la culpa de que él los dejara plantados con su evento y estaban muy angustiados por la penosa situación".

Dijo que entre sus familiares le reunieron 10 mil pesos para dárselos al novio, mientras que su hermana apoyó a la pareja en la logística del evento, sin embargo horas después llegaron prestamistas a su domicilio exigiendo el pago de varios créditos que Otilio también solicitó y no pagó.

"Estoy tratando de llegar a acuerdos con los defraudados, la abogada me dijo que tuvo contacto con los padres de mi esposo quienes le aseguraron que ya tuvieron contacto con él, que está bien, y que no está desaparecido, desconozco si ellos saben dónde está, sé que conmigo no se va a comunicar pero aún sí estoy buscando como pagar sus deudas, porque no es justo que juegue con la gente ni con su esfuerzo".

