“Avísenme si tienen fiesta”

Se aproximan las fiestas decembrinas y con ello la posibilidad de que incrementen los robos en las fiestas domiciliarias como el que se presentó el fin de semana pasado, por ello, el coronel Victorino Reséndiz pidió a la ciudadanía monclovense que le avisen que van a tener fiesta en su vivienda para estar al pendiente.

Luego que un sujeto armado ingresara a una vivienda de la colonia Los Bosques en donde se realizaba una fiesta entre amigos y encapuchado los despojara de cerca de 50 mil pesos entre dinero en efectivo y celulares, el director de Seguridad Publica alertó a la ciudadanía.

“Solo les pido que si van a tener fiesta que den parte al Municipio, a Seguridad Pública o a mí, que nos digan dónde van a estar, que quede claro que no va a estar una patrulla afuera de cada domicilio pero los tendremos ubicados para dar rondines”, comento el Coronel.

Señaló que es lamentable lo que ocurrió el fin de semana pasado, sobre todo por el susto que se llevaron las personas que estaban dentro del domicilio, divirtiéndose en la fiesta.

Además de pedir que se le notifique exhortó a la ciudadanía a tomar sus precauciones como mantenerse en un lugar cerrado, donde no fácilmente amantes de no ajeno tengan acceso, cerrar portones y todo acceso que se pueda tener para no permitir que gente desconocida ingrese.

Dijo que este caso suscitado en los límites de Monclova y Frontera ya está en investigación, además no es la primera vez que esto sucede ya que en una ocasión se presentó algo similar en la colonia 10 de mayo de Frontera.