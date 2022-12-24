Azota frio a Monclova

La tormenta invernal asociada con la onda gélida que ingresó al estado de Coahuila este fin de semana paralizó completamente la ciudad, que durante los últimos días había registrado una gran movilidad.

Con temperaturas de menos 7 grados centígrados, con sensación térmica de menos 12, son parte de lo que se vivió el día de ayer, en Monclova, en donde municipios de la región como Castaños, Sacramente y Cuatro Ciénegas registraron heladas.

Durante la mañana de ayer, la Subsecretaría de Protección Civil del estado emitió una alerta a los municipios para que estén al pendiente de la población, principalmente de las personas en situación de calle, migrantes y las familias que viven en áreas vulnerables, para continuar con la cifra de cero muertes por hipotermia.

Debido a esto, el departamento de Protección Civil y Bomberos realizó desde el jueves por la noche un recorrido por las áreas en donde se resguardan las personas en situación de calle, como son casas abandonadas, baldíos, la central de autobuses, entre otros para localizarlos y llevarlos al albergue.

Dentro de este recorrido se detectaron a 6 personas, 2 migrantes y 4 personas en situación de calle, mismos que fueron resguardados en el albergue que se habilitó dentro de la Central de Bomberos.

Así mismo se realizó un recorrido por las colonias de las periferias que representan mayor riesgo ante las bajas temperaturas, como la 21 de marzo, la colonia Las Moritas, Colinas de Santiago, todas las colonias de las periferias, las cuales se les apoyo con comida caliente, cobertores, hules, entre otros.

Para esto, además del trabajo de Protección Civil y Bomberos, también se contó con apoyo del DIF Monclova, Desarrollo Social y Seguridad Pública.

A pesar que el municipio cuenta con la capacidad para apoyar a la población en los albergues, hubo una gran renuncia de las personas por salir de sus hogares, ante el temor de que ladrones aprovechen su ausencia para robarles sus pertenencias.

Muchas familias tienen grandes necesidades, principalmente adultos mayores que no cuentan con nadie para apoyarlos ante las inclemencias del tiempo, familias de madres solteras que no cuentan con un apoyo.

Además de las autoridades, algunas asociaciones también realizaron el recorrido por las calles para brindar cobijas, alimentos calientes a las personas que están en las calles o bien brindar un lugar para dormir ante las bajas temperaturas.

Las bajas temperaturas registradas el día de ayer congelaron las compras de última hora para Navidad, al disminuir totalmente la afluencia de personas en el primer cuadro de la ciudad y en las tiendas departamentales.

Y es que a diferencia de la gran cantidad de personas que se vio en la zona comercial y en la zona centro en días pasados, el día de ayer fue mínima la afluencia por la baja temperatura, pero se espera que el día de hoy se retomen las ventas, ante las compras de ultima hora que se tendrán en las tiendas.

En donde se incrementó la afluencia fue en las gaseras, por las personas que acudieron desde temprana hora para llenar los cilindros para los calentadores, o para la cocina, para realizar la cena de Navidad, en donde a pesar de que desde hace días se alertó a la población de la caída de la temperatura, fue hasta el día de ayer cuando acudieron para llenar sus cilindros.

De acuerdo al pronostico de Protección Civil, el frente frío número 19, se mantendrá el día de hoy, en donde continuarán las bajas temperaturas, y a partir de este domingo empezará a registrarse un ligero incremento de temperatura.